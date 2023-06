Høy skogbrannfare krever helikopterberedskap på Kjevik

NTB

Skogbrannfaren på Sørlandet er oppe på oransje nivå. Nå står et skogbrannhelikopter i beredskap på Kjevik.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) satte tirsdag et skogbrannhelikopter i beredskap på Kristiansand lufthavn Kjevik. Foreløpig skal helikopteret stå der fram til 8. juni, men beredskapen kan bli utvidet.

– Vi har et helikopter i stand by ute på kjevik. Her avventer vi ordre fra DSB. Får vi en utrykningsordre skal vi være i lufta innen en time, forklarer pilot og basesjef på Kjevik Trond Øvland til NTB

Meteorologisk institutt har sendt ut oransje farevarsel for deler av Innlandet, østre del av Viken og Telemark og Vestfold, samt de sørlige delene av Agder og Rogaland. Oransje farevarsel betyr stor skogbrannfare.

Klare til dyst

– Vi er i beredskap fra soloppgang til solnedgang. Får vi en utrykning kan vi rykke ut med helikopter, men også med drivstoff. Vårt helikopter kan være i lufta i halvannen time om gangen alene. På utrykninger har vi med oss tankbil med drivstoff som kommer og hjelper. Krever situasjonen det, rykker vi ut med flere helikoptre og flere tankbiler, forklarer Øvland.

Når en skogbrann oppdages er det opp til den lokale brannsjefen å avgjøre om det trengs et skogbrannhelikopter. Han forhører seg med DSB, som igjen koordinerer en helikopterutrykning med basesjefen på flyplassen.

– Når vi blir kalt ut, så flyr vi veldig lokalt, akkurat der brannsjef vil at vi skal være. Områdene vi dekker kan også være store, vanligvis et par kvadratkilometer. Er området større blir flere helikoptre kalt inn. I bebygde områder bruker vi ofte flere helikoptre, men det kommer an på brannens intensitet, sier Øvland.

Har kontroll

Det er som regel helgene som er tøffest, forklarer Øvland. Da er folk ute i skog og mark og mange er uforsiktige. Videre forklarer han at det er tørrere på Østlandet enn i Agder nå. Han var med på en utrykning på en skogbrann på Spydeberg der på mandag.

– Situasjonen på Sørlandet er veldig tørr, men vi har heldigvis stått på bakke fram til nå. Det har vært noen små branner rundt omkring. Men brannvesenet har gjort en god jobb og hatt kontroll hittil. Alt kan skje men jeg håper de neste dagene skal gå greit.

Øvland mener det er tilstrekkelig med helikoptre tilgjengelig til å dekke områdene med høy skogbrannfare. Han forteller videre at DSB er flinke til å flytte ressurser etter behov og at de har rask tilgang til flere helikoptre hvis det skulle trengs.