Danske Bank vil ut av det norske privatmarkedet

Danske Bank vil ikke lenger være del av det norske privatmarkedet og har innledet en salgsprosess.

I en pressemelding skriver banken at en strategisk gjennomgang gjør at de velger å rendyrke satsingen i Norge på bedrifts- og storkundesegmentet.

– Vi har svært gode kunder i personmarkedet og kjenner på et stort ansvar. Våre kunder trenger ikke foreta seg noe som en del av prosessen rundt et mulig salg av denne delen av filialen, og vi er trygge på å finne gode løsninger som er til det beste for våre personmarkedskunder, sier Erlend Angelfoss, landssjef i Danske Bank Norge.

Kommunikasjonsdirektør i Danske Bank, Øystein Schmidt, opplyser til Nettavisen at de har omtrent 300.000 kunder i personmarked-segmentet.

I pressemeldingen skriver banken at det har vært utfordrende å oppnå tilfredsstillende lønnsomhet i privatmarkedet i Norge. Banken vil derfor ikke videreføre denne satsingen.

Banken varsler at den vil komme med mer informasjon om et mulig salg senest i forbindelse med at tallene for andre kvartal legges fram.

– Strategien er å forsterke rollen som forretningsbank i Norge videre og ta ytterligere markedsandeler, sier Angelfoss.