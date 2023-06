Bane Nors eksperter advarte mot løsning på Follobanen

NTB

Bane Nors egne eksperter var ikke fornøyd med løsningen entreprenøren på Follobanen hadde valgt.

De advarte på høsten 2021 mot stor omdømmemessig belastning hvis et av de nye tunnelløpene måtte stenges ned for å utbedre feilene, melder Teknisk Ukeblad.

Advarslene kommer fram i Bane Nors interne granskningsrapport om problemene som har vært på Follobanen. Det beskrives samhandlingsproblemer mellom totalentreprenøren AGJV, Bane Nor og Elecnor som sto for de jernbanetekniske arbeidene.

Elecnor valgte å kjøpe inn andre komponenter til kontaktledningsanlegget enn det som det var prosjektert med, heter det i rapporten. I tillegg var komponentene basert på Elecnors tegninger, ikke på Bane Nors.

«Anlegget var ikke bygget slik det er prosjektert, og at dette har skjedd med fullt overlegg og med en forventning om at byggherren nå i etterkant skal godta dette og overta det anlegget som er bygget», skrev ekspertene i drift- og teknologidivisjonen i Bane Nor i et internt notat som ble oversendt 9. september 2021.

«Det vil være en stor omdømmemessig belastning å måtte stenge et løp i Blixtunnelen for reparasjon eller ombygging av KL-anlegget», skrev de videre.