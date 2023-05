Test av nytt varslingssystem 14. juni – mobiler over hele Norge vil pipe og vibrere

NTB

Onsdag 14. juni klokken 12 vil det pipe og vibrere i mobiltelefoner over hele landet når nytt nødvarsel på mobil skal testes.

Testen av det nye varslingssystemet vil gå ut til mobiltelefoner i hele landet på testdagen.

Samtidig skal Sivilforsvaret trykke på knappen for test av over 1200 sireneanlegg.

– Nye Nødvarsel på mobil er et sjumilssteg for beredskapen. Rask og sikker kommunikasjon om fare eller krise gir mer trygghet, og har vært en viktig prioritering for Senterpartiet og Arbeiderpartiet i regjering, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).