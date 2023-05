To menn tiltalt for knivstikking på Tveita i Oslo i fjor høst

Politiet på stedet på Tveita i Oslo der en mann ble knivstukket i fjor høst. Foto: Javad Parsa / NTB Les mer Lukk

NTB

To menn er tiltalt for grov kroppsskade etter at en mann ble knivstukket ved Tveita senter i september i fjor.