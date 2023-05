De ansatte i Kimek i Kirkenes beholder jobbene inntil videre

NTB

Verftet Kimek i Kirkenes får ferdigstille to russiske fartøy. De ansatte får dermed beholde jobbene sine inntil videre.

– Kimek har i styremøtet i dag besluttet å ikke gå til masseoppsigelser etter sterke signaler fra regjeringen. Signalene gir håp om at vi får ferdigstille de to fartøyene vi har til reparasjon ved verftet. Dette gir bedriften bedre tid og muligheter til å arbeide videre med nye forretningsområder og planer for fremtiden, skriver administrerende direktør Greger Mannsverk i en pressemelding.

Han sier verftet ser fram til en positiv dialog med regjeringen, og at de nå forventer ordninger som gjør dem i stand til å skape en god framtid for ansatte, eiere og Sør-Varanger-samfunnet.