DNB ga kunde 5,9 millioner ved en tastefeil – kunden frikjent for underslag

NTB

En mann fra Stavanger er frikjent for underslag etter at han solgte verdipapirer for 5,9 millioner kroner som DNB overførte til ham ved en feil.

1. februar 2021 fikk mannen i 40-årene verdipapirer for nesten 5,9 millioner kroner overført til sin aksjesparekonto. Verdipapirene kom fra hans egen bank, DNB, som overførte dem til mannen etter at noen i banken hadde tastet ett tall feil, skriver Stavanger Aftenblad.

Dagen etter solgte mannen verdipapirene og satte pengene på sparekontoen i samme bank.

Mannen ble senere anmeldt og tiltalt for grovt underslag.

Da saken gikk i Sør-Rogaland tingrett i forrige uke, forklarte mannen at han trodde det var pensjonen hans som hadde kommet inn på kontoen. I tiden før hadde han lest i avisene at alle skulle få tilgang til sin egen pensjonskonto akkurat denne dagen, 1. februar 2021.

De to meddommerne, som utgjør flertallet, mener at forklaringen til mannen kan stemme. De mener også at det ville ha vært mer naturlig for mannen å overføre pengene til en annen bank hvis han visste at pengene ikke var hans. Dermed frikjente de mannen.