Politiansatt får bot etter å ha krasjet under biljakt

NTB

En ansatt i politiet er ilagt en bot på 5000 kroner etter å ha krasjet inn i en personbil under forfølgelse av en annen bil.

Den politiansatte kjørte en sivil politibil og fulgte etter en bil som hadde stukket av fra politiet, og kjørt i svært høy hastighet og i motgående kjørefelt, skriver Spesialenheten i avgjørelsen sin.

Under biljakten svingte den sivile politibilen brått til høyre, krysset et sperreområde med heltrukken linje og kjørte videre over i et akselerasjonsfelt. Der kolliderte politibilen med en personbil som kom kjørende i akselerasjonsfeltet.

De to bilene fikk materielle skader, men ingen personer ble skadd.

Spesialenheten mener at den politiansatte brøt veitrafikklovens paragraf 3, der det kreves at alle skal ferdes hensynsfullt i trafikken.