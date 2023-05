Sørøst politidistrikt får bot for grovt brudd på tjenesteplikten

NTB

Sørøst politidistrikt har fått bot for å ha opptrådt grovt uaktsomt i tjeneste. Politidistriktet har vedtatt forelegget.

Grunnlaget for forelegget var at telefonsamtaler mellom arrestanter og advokater i en periode hadde blitt gjennomført ved at arrestanten fikk overlevert arrestens trådløse telefon på celler utstyrt med overvåkingsutstyr, skriver Spesialenheten i en pressemelding.

Det er ingen holdepunkter for at politidistriktet faktisk har avlyttet noe, men det anses som et grovt brudd på tjenesteplikten.

Politidistriktet har vedtatt forelegget.