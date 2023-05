Hver tredje nordmann bekymret over egen økonomi

NTB

En ny undersøkelse viser at hver tredje nordmann har følt på uro over egen økonomi.

Én av åtte svarer at de føler på indre uro ganske eller svært ofte på grunn av økonomien.

Tallene stammer fra en ny undersøkelse Respons Analyse har gjort for Frelsesarmeen. Den ble gjennomført 10.–18. mai 2023. Antall respondenter var 1280 mellom 18 og 88 år.

I undersøkelsen svarer 57 prosent at deres økonomi har blitt forverret det siste halve året. Samtidig tror 44 prosent at økonomien blir ytterligere forverret det neste halvåret.

Dårlig økonomi får særlig konsekvenser for sommerplanene, viser undersøkelsen. Én av fem med en husholdningsinntekt under 600.000 kroner svarer at de reduserer sommerkos, som for eksempel is til barna. 8 prosent i samme gruppe dropper alle reiseplaner på grunn av økonomi.

Assisterende sosialsjef Elin Herikstad i Frelsesarmeen forteller at de har et tilbud til de som ikke har råd til eller ikke får dratt på ferie.