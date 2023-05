Hekkende måker trekker inn i byene

NTB

Flere måker velger å flytte inn til byene og tett på folk. I en barnehage i Stavanger har et måkepar bestemt seg for å bygge reir i sandkassa,

– Vi ser at mange av fuglene har flyttet inn til byene, spesielt opp på tak og nærmere der folk bor. Det lureste en kan gjøre, er å la dem være i fred slik at de får klekket ungene fort, sier rådgiver og biolog Håvard Husebø ved Museum Stavanger (Must) til NRK.

Seniorrådgiver Jo Anders Auran i Miljødirektoratet sier det helt klart er flere tilfeller av hekking i bybildet nå.

Det er ikke bare i Stavanger måkene velger å hekke nær folk. Blant annet har et fiskemåkepar slått seg til ro i ei blomsterkrukke like utenfor inngangen til rådhuset i Hareid kommune. Et annet eksempel er på Helsfyr i Oslo, der de ansatte ved Miljødirektoratet fant et måkereir på en av stolene på uteområdet der lunsjen inntas når det er pent vær.

Grunnen til at måkene trekker inn til byene for å hekke, mer nå enn før, er at måkene har lært seg at det er enklere å overleve i byen. Her er det enklere å finne mat og å unngå rovdyr, skrev Miljødirektoratet i en pressemelding i mars.

– I byene spesielt kan det virke som at det er mye måker om våren, men måkebestanden har faktisk hatt en betydelig tilbakegang over flere år. Matmangel og hekkeområder som forsvinner på grunn av arealendringer, gjør det vanskeligere for måkene å få fram unger, sier miljødirektør Ellen Hambro.