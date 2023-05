Politiet fant over 6000 timer med videoopptak hos voldtektssiktet kommuneoverlege

NTB

Politiet fant flere harddisker hjemme hos den voldtektssiktede legen i Frosta kommune. På harddiskene var det over 6000 timer med opptak.

Det kommer fram i et dokument fra Statens helsetilsyn, skriver NRK.

Harddiskene skal ha vært merket med dato og årstall. De første opptakene er fra 2016 og det siste fra 2021.

Så langt har 89 personer status som fornærmet i saken mot den tidligere kommuneoverlegen. I forrige uke ble det kjent at mannen er siktet for voldtekt i 34 av sakene.

Ifølge dokumentet har politiets gjennomgang vist at de fleste opptakene er av gynekologiske undersøkelser som legen har utført på pasienter. Politiet har fremdeles ikke gjennomgått alle opptakene.

– Det er sensitive og detaljerte videoer, der flere viser det vi mener er definert som voldtekt, sa politifaglig etterforskningsleder, Ellen Mari Burheim, til VG i forrige uke.

Hun sa også at det ikke er noe som tyder på at pasientene har vært klar over at de har blitt filmet.

Statens helsetilsyn skriver i dokumentet at legen har forklart seg i avhør med politiet, men de mener det ikke er samsvar mellom legens forklaring og hvordan en gynekologisk undersøkelse skal gjennomføres. I tillegg strider legens forklaring mot innholdet i videoene som er funnet hjemme hos ham.

Legen nekter straffskyld.