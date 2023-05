Laveste månedspris på strøm på 21 måneder

NTB

Ikke på 21 måneder har månedsprisen på strøm vært så lav som i mai. Kun lav kronekurs gjør at det fortsatt blir utbetalt strømstøtte.

For Sør-Norge må vi tilbake til august 2021 for å finne en lavere månedspris, da prisen var 74,8 øre per kilowattime (kWh) – som på det tidspunktet var den høyeste månedsprisen noensinne, skriver Europower.

Det siste halvannet året har det imidlertid vært en kraftig utvikling i euro/krone-kursen. I euro må vi tilbake til juli 2021 – 55,5 euro per megawattime (MWh) – for å finne en lavere månedspris.

Hadde eurokursen vært den samme i dag som den var i august 2021, ville mai-prisen vært under 70 øre i både NO1 og NO5. Da ville det ikke vært grunnlag for strømstøtte.