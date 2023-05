Nygård ber Bane Nor redegjøre for stansen på Follobanen

Samferdselsministeren ber Bane Nor redegjøre for de nye problemene på Follobanen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

NTB

Samferdselsministeren ber Bane Nor redegjøre for de nye problemene på Follobanen.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård sier at det er svært uheldig at passasjerer ble sittende tre timer i et tog i tunnelen før de ble hentet ut. Etter hendelsen ble Follobanen stengt i flere dager mens det ble jobbet med lekkasjer i tunnelen.

– Jeg registrerer at begge løpene i Blixtunnelen på Follobanen har blitt åpnet for trafikk igjen, slik at passasjerene nå får det togtilbudet de er lovet. Det er bra. På jernbanen er sikkerhet aller viktigst, og Bane Nor trengte litt tid til å utbedre feilen som vannet skapte, sier Nygård.

– Det var svært uheldig at passasjerer i forrige uke ble sittende i tre timer i tunnelen før de ble hentet ut, og det er viktig at Bane Nor gjør alt de kan for å unngå det, sier Nygård.

Dette blir tema på et møte i midten av juni. Samferdselsministeren hadde allerede innkalt Bane Nor, Jernbanedirektoratet og Statens jernbanetilsyn til et møte om en stans i Romeriksporten før jul.

– På det samme møte har vi bedt om en gjennomgang av stansen i Blixtunnelen 22. mai, sier Nygård.

Han understreker at en gjennomgang av problemene er viktig for å unngå lignende problemer framover.

– Jeg ser fram til å få mer informasjon når den uavhengige gjennomgangen er klar i andre halvdel av juni i år, sier Nygård.