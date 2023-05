Politiet søker etter antatt omkommet person i Nord-Aurdal

NTB

Politiet og brannvesenet tar opp igjen søket etter en savnet mann i vannet i Valdres.

Store letemannskaper har i helgen søkt etter én av to personer i et turfølge ved en innsjø i Nord-Aurdal i Innlandet. Politiet antar at personen har druknet.

– Det er viktig å finne mannen slik at pårørende kan få svar på hva som har skjedd. Derfor vil politiet i samarbeid med Nord-Aurdal brannvesen fortsette å lete etter mannen de nærmeste dagene, sier stabssjef Pål Erik Teigen i Innlandet politidistrikt i en pressemelding.

Siste observasjon av mannen var fredag rundt klokken 21. Vedkommende var på fisketur med en kompis.

– Vi er nå etter en imponerende innsats fra mange frivillige og andre ganske sikre på at den savnede ikke har klart å komme seg på land, sa operasjonsleder Atle Bernhoft von Obstfelder i Innlandet til Oppland Arbeiderblad mandag.

De pårørende er varslet.