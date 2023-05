Ingen pride-flagging på Stortinget

I fjor ble regnbueflagget heist på Løvbakken ved Stortinget for å markere åpningen av Oslo Pride. Det var et unntak – og i år blir det ingen flagging. Arkivfoto: Marianne Løvland / NTB

NTB

Stortinget kommer ikke til å flagge i anledning Oslo pride eller på årsdagen for terrorhandlingen i fjor, 25. juni.

Stortinget opplyser dette i et svar til MDG, som har spurt om regnbueflagget blir heist denne sommerdagen. Partiet påpeker at mange skeive er blitt reddere etter terrorangrepet, og at det derfor er viktig at Stortinget markerer at hat og diskriminering ikke hører hjemme i samfunnet.

Men Stortinget viser til det nye flaggreglementet, som ble vedtatt i 2019.

– Etter en grundig vurdering våren 2019 besluttet presidentskapet at man ikke ønsker å åpne for flagging fra stortingsbygningen ved politiske markeringsdager og arrangementer. Presidentskapet holder fast ved denne vurderingen, heter det i brevet undertegnet stortingspresident Masud Gharahkhani.

Flaggingen i fjor var et unntak i forbindelse med 50-årsmarkeringen av at homofili ble avkriminalisert.

Han understreker at han og flere andre fra Stortinget også i år kommer til en rekke pride-arrangementer og til årsdagen for angrepet 25. juni.