Color Line kansellerer avganger mellom Larvik og Hirtshals til fredag

NTB

Color Lines Superspeed 2-ferge, som går mellom Larvik og Hirtshals, vil ikke være i drift fram til fredag etter at skipet fikk en bulk i skroget lørdag.

Bulken oppsto da fergen traff moloen da den skulle legge til kai i Hirtshals. Båten ligger nå ved et verft i Frederikshavn, der skadene repareres.

– Der jobbes det så fort det lar seg gjøre. Samtidig er vi opptatt av at dette skal gjøres ordentlig og skikkelig, og nåværende anslag er at skipet skal være klart og vil kunne gå som normalt fra fredag, sier Color Lines konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt Erik Brynhildsbakken til Dagbladet.

De som har billetter til strekningen, blir booket om til Kristiansand-Hirtshals.

Ingen personer ble skadd i sammenstøtet.