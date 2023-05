Olav Thon med klar advarsel: – Kommer til å få et problem

Olav Thon må betale 273.000 kroner i sakskostnader etter to runder i rettssystemet mot Hamar-restauranten Stortorvet Gjestgiveri.

Hvis du har masse penger og har vurdert å flytte til Sveits, har Olav Thon en advarsel til deg.

For mange år siden hadde Olav Thon (99) et firma med smykkebutikken David-Andersen, hvor de solgte sølv og pels i Sveits. Da Thon skulle avvikle selskapet, fikk han kjenne på at det ikke var bare bare å få ut pengene.

Han reagerer på alle de norske milliardærene som drar til Sveits for å spare skatt, og kommer med en advarsel:

– Jeg tror de kommer til å få et problem med de pengene de prøver å gjemme unna fra norske myndigheter. Det er jo i grunn det de gjør, sier Thon til Nettavisen.

Videre sier Thon at han tror norske skattyteres milliarder som står plassert i Sveits vil bli vanskeligere å få omplassert.

Fyller hundre år

Olav Thon har tidligere uttalt at han har fulgt med på debatten om rikfolk som flytter ut av Norge for å lette på skattetrykket. Selv har han ingen planer om å gjøre det samme på sine eldre dager.

– Jeg er forbauset over at noen legger så mye vekt på krevende skatteforhold at de flytter fra det land det er en Guds gave å være født i, sier Olav Thon til Kapital.

Om en knapp måned, 29. juni, fyller Olav Thon hundre år. Til tross for at han ga fra seg den daglige ledelsen av Olav Thon-gruppen i fjor, etter 80 år som toppsjef, er han fortsatt svært aktiv og jobber flere dager i uken.

Thon er fortsatt arbeidende styreleder i selskapet med kjernevirksomhet i eiendoms- og hotelldrift. I tillegg har han flere jern i ilden i andre deler av norsk nærings- og foreningsliv.

Flyttet inn på Bristol

Å skulle bli hundre år er ingen selvfølge. 90-årene har vært hardere enn Thon ventet, selv om han forsikrer at det går svært bra, forholdene tatt i betraktning.

– Jeg har ikke noen indre skavanker, det får man være glad for, sier Thon til Nettavisen.

Han erkjenner at han ikke har den samme «gutsen» som før.

Tidligere i år flyttet Olav Thon og kona, Sissel Berdal Haga Thon (82), fra Nordberg på vestkanten til en leilighet i Oslo sentrum. Det er ikke en hvilken som helst leilighet, men en av de bedre suitene på Hotel Bristol, som eies av Thon Gruppen.