To menn siktet for grov kroppsskade etter knivstikking på Råholt

En mann er hentet av luftambulanse etter en knivstikking på Råholt på Romerike. To personer er pågrepet, opplyser politiet. Les mer Lukk

NTB Magnus Fossen

De to mennene som er pågrepet etter at en mann ble knivstukket på Råholt, er siktet for grov kroppsskade og ulovlig befatning med skytevåpen.