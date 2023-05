Gruppevoldtektssaken i Bergen: Aktor ber om fem og et halvt års fengsel for 23-åring

NTB

Mandag er den siste rettsdagen i overgrepssaken i Bergen der fem menn er tiltalt og tre kvinner er fornærmet.

Ifølge Bergens Tidende har aktor Benedicte Hordnes bedt om fem og et halvt års fengsel for den 23 år gamle mannen som er siktet i saken

Forrige uke ba hun om fem års fengsel 24-åringen og 26-åringen som er tiltalt for å ha deltatt i gruppevoldtekt. Deres forsvarere ba om frifinnelse.

Hordnes avsluttet sin prosedyre mandag, hvor hun la ned påstand for den tredje mannen, en 23-åring, som skal ha deltatt i den angivelige gruppevoldtekten.

23-åringen er tiltalt for gruppevoldtekt og seksuell omgang med en mindreårig jente i fellesskap. Aktor mener at fem og et halvt år er riktig straff for ham.