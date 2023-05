Verdens største hangarskip USS Gerald R Ford forlater Oslo

NTB

Hangarskipet USS Gerald R. Ford hevet mandag ankeret og er om kort tid på vei ut fra Oslofjorden.

Flere slepebåter og fartøyer fra Forsvaret er på plass for å følge hangarskipet ut av Oslofjorden. Blant disse er kystvaktens fregatt KNM Roald Amundsen. Også politiet stiller med flere båter som følger krigsskipet.

Skipet har ligget på sørsiden av Malmøya i Bunnefjorden siden onsdag og skal etter planen sette kursen nordover langs norskekysten.

– Planen til amerikanere styrer amerikanerne

Ifølge NRK skal den amerikanske marinens største og nyeste fartøy delta i øvelsen Arctic Challenge Exercise i Vesterålen-området.

– Planen til amerikanerne styrer amerikanerne. Våre planer med dem er å få trent mye med hangarskipets forsvarsgruppe. Hæren, luft- og sjøforsvaret og spesialstyrkene har planlagt å trene mye med dem, sa forsvarssjef Eirik Kristoffersen til kanalen fredag.

NTB var fredag i kontakt med Forsvarets operative hovedkvarter (FOH). De kunne ikke bekrefte dette.

Skapte kaos

Gjennom uka har en rekke personer ønsket å se skipet.

De skuelystne har skapt utfordringer for både politiet og de fastboende på Ormøya og Malmøya. Politiet måtte be de som ville se skipet om å benytte sykkel eller ta beina fatt.

– I går var det store utfordringer med å få ut nødetatene på Ormøya og Malmøya, skrev Oslopolitiet på Twitter onsdag.

Se video: USS Gerald R. Ford måtte vike for danskebåten.

Your browser doesn't support HTML5 video. Verdens største krigsskip måtte vike for danskebåten Les mer Lukk

Besøk fra kronprinsen

Mens 4500 amerikanere har fått besøke Oslo, var kronprins Haakon om bord på skipet fredag.

Da kronprinsen kom i land på Akershuskaia etter besøket stoppet han ikke opp for å gi noen kommentar på hvordan besøket hadde vært.

Også statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har vært om bord på skipet.

– Hangarskipets tilstedeværelse er en markering av USAs militære styrke. Det er også et klart uttrykk for det sterke partnerskapet mellom Norge og USA, og for USAs forpliktelse til europeisk sikkerhet, sa statsministeren etter besøket.