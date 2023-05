NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til mandag 29. mai.

Enighet om gjeldstaket i USA

I natt ble USAs president Joe Biden og kongressleder Kevin McCarthy enige om en avtale om å heve gjeldstaket. Nå venter avstemning i Kongressen.

Den demokratiske presidenten og republikaneren McCarthy må fremover jobbe for å samle partifeller i begge leirer til å stemme for avtalen. USA risikerer å gå tom for penger innen 5. juni dersom republikanere og demokrater i Kongressen ikke klarer å bli enige.

Uro i Kyiv etter russisk angrepsforsøk

Mer enn 40 russiske raketter og droner som var på vei mot Kyiv i natt, ble skutt ned, hevder hovedstadens militæradministrasjon.

Det ble meldt om flere eksplosjoner i den ukrainske hovedstaden, ifølge Kyivs ordfører Vitalij Klitsjko. Det er andre natt på rad at Russland angriper Kyiv.

De konservative vant lokalvalget i Spania

Det konservative partiet PP vant gårsdagens lokalvalg i Spania med 31,5 prosent av stemmene, en oppgang på 9 prosentpoeng fra forrige valg for fem år siden. Sosialdemokratene har med det mistet makten i Valencia, Aragon og La Rioja.

Statsminister Pedro Sánchez' parti, sosialdemokratiske PSOE, fikk 28,2 prosent av stemmene, viser offisielle tall. Det er en nedgang på 1,2 prosentpoeng fra valget i 2019.

Nord-Korea varsler satellittoppskyting

Nord-Korea har varslet Japan om sine planer om å skyte opp en satellitt i løpet av de neste dagene, ifølge den japanske kystvakten. Det er ventet at det vil skje en gang mellom 31. mai og 11. juni.

Myndighetene i Japan tror imidlertid at satellitt er kodeord for rakett. De mistenker at nordkoreanerne planlegger å skyte opp en langtrekkende ballistisk rakett og advarer Nord-Korea mot å gjøre det.

Masseslagsmål i Bergen

Mellom 20 og 30 personer skal ha vært innblandet i et masseslagsmål i Bergen sentrum. Det skal dreie seg om fotballsupportere fra Brann og Rosenborg. Vest politidistrikt fikk flere meldinger om slagsmålet i området ved Den blå steinen og Festplassen klokka 23.50 i går kveld, men slåssingen skal ha opphørt da politiet nærmet seg.

I natt opplyste innsatsleder Casper Kaland i Vest politidistrikt til Bergensavisen at de to supportergruppene har samlet seg på hvert sitt utested. – De har fått klar beskjed om at terskelen for å havne i fyllearresten er dramatisk senket, sa han.

Mann alvorlig skadd i arbeidsulykke i Oslo

En mann har fått svovelsyre på deler av kroppen i en arbeidsulykke ved en bedrift i Oslo. Han framstår som alvorlig skadd, ifølge politiet. Oslo-politiet meldte om ulykken, som skjedde ved en kjemikaliebedrift, klokka 2.23 i natt.

– Den skadde er kjørt Ullevål sykehus. Det har blitt benyttet verneutstyr på deler av kroppen. Han fremstår som alvorlig, men ikke livstruende skadd, skriver operasjonsleder Vidar Pedersen i en melding til pressen.