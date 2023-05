Rutebåt kjørte på brettseiler ved Drøbak

NTB

En brettseiler ble påkjørt av en rutebåt i Oslofjorden ved Drøbak under Norgescup i brettseiling søndag. Brettseileren skal ikke være alvorlig skadd.

– Jeg kan bekrefte at det har vært et sammenstøt mellom en ferje og en brettseiler. Årsaken til det som skjedde og hvem har skyld i det, kan jeg ikke si, det er for tidlig, sier operasjonsleder Finn Håvard Aas ved Øst politidistrikt til VG.

Brettseileren er skadd, men er våken og bevisst.

NRK skriver at politiet fikk melding om ulykken klokken 12.39 søndag.

– Brettseileren havnet i vannet, og ble fraktet til land av andre personer på stedet. Det er ukjent skadegrad, men han skal ikke være alvorlig skadd, sier Aas til NRK.

Det var hurtigbåten «Baronen» som trafikkerer ruta B21 mellom Aker brygge og Drøbak, som kjørte på brettseileren.

Politiet jobber nå med å få oversikt over hva som har skjedd.

Saken oppdateres