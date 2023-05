Drapssiktet nordmann på rømmen har meldt seg for politiet

Siktet for å drept en britisk småbarnsfar på et luksushotel i Thailand i 2019.

Like etter klokken 11 i dag landet den drapssiktede nordmannen i 50-årene på Gardermoen etter flere år på rømmen i Asia.

Det skriver TV 2.

Mannen har oppholdt seg i ulike land i Asia etter at han i 2019 ble siktet for drapet på en britisk småbarnsfar på et luksushotell i Thailand.

Mannen har selv innrømmet at han kvalte og drepte briten etter et basketak på hotellet. Han hevder derimot at han handlet i nødverge.

Mannen skal ha kommet seg til Europa med falskt pass.

Ifølge TV 2 skal han ha meldt seg for politiet og dratt til sykehuset for å sjekke helsetilstanden sin etter ankomst til Norge.