Varmesøkende droner leter etter person etter funn av tomt telt ved Myrdal stasjon

NTB

Politiet har nå kalt inn varmesøkende droner i søket ved Myrdal stasjon i Aurland som begynte lørdag formiddag.

Idet mørket senker seg over området er det fortsatt 20–30 frivillige, en hundepatrulje og en innsatsleder fra politiet, skriver Bergensavisen.

– Vi søker så lenge det er hensiktsmessig, og vurderer i morgen når vi kan gjenoppta søket, sier politiets operasjonsleder Eirik Loftesnes i 22-tiden.

Søket begynte da det ble funnet et tomt telt ved stasjonen langs Bergensbanen. Nå er det hentet inn langt flere mannskaper og utstyr. Man vil blant annet se på muligheten for å bruke droner siden det ikke er mulig å bruke helikopter grunnet dårlig vær.

– Vi er i ferd med å kalle ut en god del frivillige ressurser for et større søk. Undersøkelsene vi har gjort så langt har ikke gitt oss de svarene vi hadde trengt for å ta ned bekymringen. Derfor trykker vi på den store knappen, sa operasjonsleder Loftesnes til Dagbladet lørdag ettermiddag.

Så ut som noen hadde bodd i teltet

Søket begynte fordi det så ut som teltet hadde vært bebodd.

– Det fremstår som om noen har bodd i teltet, men gått derfra og tatt med seg noen gjenstander. Det fremstår som merkelig at ingen har kommet tilbake, sa operasjonsleder Tom Johannessen i Vest politidistrikt til Bergens Tidende lørdag morgen.

Politiet vet foreløpig ikke hvem eller hvor mange som har bodd i teltet, men det ser ut til å være én. Teltet har stått tomt i flere dager.

– Det kan være snakk om en utenlandsk person basert på funn gjort i teltet. Men det er ikke sikkert, sier Loftesnes.

Det ble funnet utstyr til å lage mat i teltet, men ikke overnattingsutstyr.

Sammenheng med mann i sporet

Politiet undersøker om det forlatte teltet kan sees i sammenheng med en episode der en mann oppførte seg «merkelig» i samme område, skriver avisen.

Onsdag ble Bergensbanen stanset fordi en mann gikk i sporet og nektet å flytte seg.

– Han fremsto merkelig og skal ha bevegd seg inn i en tunnel. Vi forsøker å finne ut hvem denne personen er, men vi leter ikke utelukkende etter denne personen, sier Johannessen.