NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til lørdag 27. mai

Ett spor åpnet på Follobanen etter falsk brannalarm

En falsk brannalarm stengte det ene sporet som var åpent i Blixtunnelen på Follobanen. Bane Nor opplyser at sporet er åpnet igjen for trafikk.

Det ene sporet på Follobanen ble først åpnet fredag kveld, men altså stengt igjen på grunn av en falsk brannalarm. Det er usikkert når begge spor vil være åpen for trafikk.

Utsatt frist for gjeldstaket

USAs finansminister Janet Yellen har gitt partene i forhandlingene om landets gjeldstak en ny frist til 5. juni med å bli enige. Den tidligere fristen gikk ut 1. juni, og det ble fredag meldt om vanskelige møter og utestående spørsmål.

Det har blitt meldt om at forhandlingene ser ut til å nærme seg slutten – men nå har de fått fire dager ekstra til å diskutere.

Transportøkonomisk institutt vil sette klima først i samferdselspolitikken

Direktør Bjørne Grimsrud i Transportøkonomisk institutt (TØI) vil at klima og miljø skal sitte i førersetet i samferdselspolitikken.

Grimsrud mener at det ikke er mulig å nå klimamålene om ikke transportsektoren når klimamålene. Det må være utgangspunkt i planleggingen i mye større grad, uttrykker Grimsrud til Klassekampen.

Folketinget i Danmark skal behandle forslag om aktiv dødshjelp

Et borgerforslag om å gjøre aktiv dødshjelp lovlig i Danmark har fått 50.000 underskrifter, og skal med det behandles i Folketinget.

Ifølge avisen Kristeligt Dagblad er det første gang det danske Folketinget skal stemme over et forslag om aktiv dødshjelp. I Europa er aktiv dødshjelp lov i Nederland, Luxembourg og Belgia, mens det i Sveits, Spania og Tyskland er lov med assistert selvmord under enkelte omstendigheter.