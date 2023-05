Transportøkonomisk institutt vil sette klima først i samferdselspolitikken

NTB

Direktør Bjørne Grimsrud i Transportøkonomisk institutt (TØI) vil at klima og miljø skal sitte i førersetet i samferdselspolitikken.

– Om ikke transportsektoren når klimamålene, når ikke Norge klimamålene. Vi må ta det som utgangspunkt i planleggingen i mye større grad, sier Grimsrud til Klassekampen.

Han mener det ikke er ønskelig for natur og klima å fortsette veksten i transporten på samme måten som i dag. Ifølge Miljødirektoratet kommer 33 prosent av klimagassutslippene i Norge fra transportsektoren.

– Om vi setter klimamålene som ramme, vil helt andre prosjekter være viktige, sier han.

Neste år legger regjeringen fram Nasjonal transportplan (NTP) for 2025–2036.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) skriver i en epost til avisen at klima et ett av fem likestilte mål for transportplanen.

– Som en del av beslutningen for NTP har vi bedt virksomhetene gjennomføre klimaanalyser, og blant annet kartlegge klimaeffekt og kostnad per tonn CO2 av infrastrukturprosjekter, skriver han til avisen.