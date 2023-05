Nav-kontor evakuert etter røykutvikling

NTB

Nav-kontoret på Falkenborg i Trondheim er evakuert etter røykutvikling. Politiet leter etter to gjerningspersoner.

– Vi fikk melding like etter klokken 15 om at to personer hadde kommet inn på Nav-kontoret på Falkenborg og tømt det som ble antatt å være brennbar væske for så å tenne på, sier operasjonsleder Wenche Johnsen i Trøndelag politidistrikt til NTB.

Det er ikke kjent hva som har blitt påtent er ikke kjent. Hvilken type væske det dreier seg om, er heller ikke er kjent.

Gjerningspersonene, en mann og en kvinne, har stukket fra stedet, og politiet leter nå etter disse.

Politiet i Trøndelag skriver på Twitter at alle ansatte er evakuert.

– Det har brent ganske godt, og det har vært røykutvikling. Det er nå kontroll på brannen og sprinkleranlegget er stoppet. opplyser Johnsen.

De ansatte som var på jobb blir ivaretatt på stedet. Johnsen sier det har vært en belastende hendelse.