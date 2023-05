Gulating lagmannsrett forkaster anken i Åsane-drapet

NTB

Gulating lagmannsrett har forkastet anken til den 30 år gamle mannen som er dømt til 17 års fengsel for å ha drept Sunniva Borgen i Åsane i Bergen i 2021.

Mannen anket dommen fra Hordaland tingrett fordi han mente straffen var for streng. Den blir nå stående, opplyser statsadvokat Eirik Stolt-Nielsen. Det var TV 2 som skrev om saken først.

– Saken er vel egnet til prøving i Høyesterett, samtidig som det er rart at retten ikke drøfter eller forholder seg til dagens praksis fra Høyesterett. Tiltalte har tatt betenkningstid og må veie det opp mot belastningene for alle parter ved at saken er uavgjort, sier mannens forsvarer John Christian Elden til NTB.

Mannen ble dømt for drap, vold mot politiet og skadeverk på avdødes leilighet. Dommen var ett år strengere enn påtalemyndighetens påstand.

Familien til Borgen er tilfreds med at anken ble forkastet, melder NRK.

– Familien er fortsatt sterkt preget over tapet av Sunniva og den brutale måten hun ble frarøvet livet på. De er tilfreds over at anken ble forkastet og at lagmannsretten, på samme måte som tingretten, fant at drapet ble utført under særdeles skjerpende omstendigheter, skriver familiens bistandsadvokat Beate Hamre til kanalen.

Sunniva Borgen ble 12. september 2021 angrepet i sitt eget hjem i Bergen. Hun døde av skadene. Hordaland tingrett mente det var særlig skjerpende omstendigheter ved drapet og dømte Borgens ekskjæreste til 17 års fengsel.