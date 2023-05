Omsetningen i varehandelen falt med 1,2 prosent i april

NTB

I nesten hele varehandelen handlet nordmenn klart mindre i april enn i mars. Høyere rente og økte priser får mye av skylden.

Tallene fra Statistisk sentralbyrås varehandelsindeks viser at nedgangen i det sesongjusterte omsetningsvolumet for detaljhandelen var på 1,2 prosent i april.

– Det var nedgang for de fleste næringer utenom butikkhandel med klær og dagligvarer i april. Den synkende trenden de siste månedene kan nok til en viss grad ses i sammenheng med økte priser og renter, sier seniorrådgiver Marius Bergh i SSB.

Detaljhandel med drivstoff til motorvogner var blant næringene som trakk omsetningsvolumet mest ned. I april var nedgangen på 4,1 prosent. Også butikker som selger husholdningsvarer i spesialforretninger, bidro til nedgangen.

Sesongjustert volumindeks for hele næringshovedområdet Varehandel og reparasjon av motorvogner, viste en oppgang på marginale 0,2 prosent fra mars til april. Oppgangen kom av en økning på 1,0 prosent for handels- og reparasjonsnæringen og en oppgang på 0,7 prosent for agentur- og engroshandelsnæringen.

Tall fra EUs statistikkontor Eurostat viser at landene i eurosonen samlet sett hadde en nedgang på 1,2 i det sesongjusterte omsetningsvolumet for detaljhandelen fra februar til mars i år. Norske tall fra tilsvarende periode viste en nedgang på 0,2 prosent.

Fra april 2022 til april 2023 var nedgangen i detaljhandelen på hele 6,4 prosent i kalenderjustert volumindeks.