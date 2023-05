Flere norgesreiser bidro til reiserekord i første kvartal

Norgesferiene under pandemien ser ut til å ha gitt mersmak hos mange nordmenn. Selv om reiserestriksjonene for lengst er borte, fortsetter vi å reise i eget land som aldri før, viser nye tall fra SSB. Bildet er fra toppen av Loen Skylift i Loen i Nordfjord. Foto: Erik Johansen / NTB

NTB

Nordmenn dro på 6,9 millioner reiser i løpet av årets tre første måneder. 5,5 millioner av reisene var i eget land, ifølge SSB.

Dette tilsvarer en økning på 23 prosent fra januar til og med mars i år sammenlignet med samme periode i 2022, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Det er også det høyeste antall reiser som noen gang er målt i reiseundersøkelsen for et første kvartal.

SSB skriver at det var økningen i antall reiser i Norge som bidro til rekorden. I løpet av perioden dro nordmenn på 5,5 millioner reiser i eget land, en økning på 15,4 prosent sammenlignet med første kvartal i fjor.

– Norgesferiene under pandemien ser ut til å ha gitt mersmak hos mange nordmenn. Selv om reiserestriksjonene for lengst er borte, fortsetter vi å reise i eget land som aldri før, sier seniorrådgiver Kristin Aasestad i SSB.

I første kvartal var reiseaktiviteten til utlandet tilbake på samme nivå som før pandemien. I årets tre første måneder reiste nordmenn på 1,4 millioner reiser til utlandet, som er en økning på 64 prosent sammenlignet med i fjor.

– Kombinasjonen av at vi dro på rekordmange reiser i eget land, og at vi reiste like mye til utlandet som før pandemien, bidro til at vi satte reiserekord i årets tre første måneder, sier Aasestad.