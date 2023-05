Syrisk familie får forlate kirkeasyl på Bømlo

NTB

Den syriske familien som den siste tiden har bodd i asyl i Bremnes kirke på Bømlo, får nå forlate kirkeasylet.

– Familien skal nå ut av kirkeasyl. De er veldig takknemlige for at politiet har vist forståelse for den vanskelige situasjonen de er i og gleder seg til å komme hjem, skriver deres advokat Anela Ferati i en epost til Vårt Land.

Familien har fått en utsatt utreisefrist. Den 21. og 22 juni må tingretten ta stilling til om de får bli i landet helt til hovedsaken deres mot staten er behandlet.

Det er sju år siden familien bosatte seg på Bømlo etter å ha fått opphold i Norge.

Familien har bodd i kirkeasyl i Bremnes kirke på Bømlo siden fredag 19. mai. Myndighetene krevde at de skulle forlate landet, men familien varslet at de ville ta UDI og Utlendingsnemndas vedtak til retten. Sommeren 2021 varslet Utlendingsdirektoratet (UDI) at de ønsket å tilbakekalle foreldrenes oppholdstillatelse og barnas statsborgerskap.