Skuelystne til hangarskipet i Oslofjorden skaper trafikkaos

NTB

Politiet ber folk bruke sykkel eller beina hvis de vil ut på øyene for å se på hangarskipet i Oslofjorden.

Politiet i Oslo skriver at stor merbelastning på et dårlig veinett utover mot Ormøya og Malmøya i Oslo skaper kaos for de fastboende og utrykningskjøretøy.

– For dem som ønsker å se hangarskipet, må dere bruke sykkel eller ta beina fatt der ute, oppfordrer Oslo-politiet på Twitter.

Flere har ønsket å få et glimt av verdens største hangarskip som ligger i Oslofjorden. Det blir liggende der de neste par dagene. Nå ber politiet de skuelystne om å respektere skiltingen i området.

– I går var det store utfordringer for å få ut nødetatene, hjemmebaserte tjenester for trengende og de fastboende, skriver de.

– Det blir en stor merbelastning for et dårlig veinett der ute også for de fastboende.