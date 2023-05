Tyverier fra båter kostet forsikringsbransjen 70 millioner kroner i fjor

Skadetallene fra Finans Norge viser at tyveri fra eller av båter kostet norske forsikringsselskaper 70 millioner kroner i fjor. Foto: Heiko Junge / NTB

NTB

15 prosent av båteierne i Norge har hatt tyveri av eller fra båten, ifølge en undersøkelse. I fjor kostet tyveriene forsikringsselskapene 70 millioner kroner.

Når båtsesongen nå er i full gang, er det viktig at båteiere sikrer tingene sine så godt det lar seg gjøre. En undersøkelse gjort for Frende forsikring, viser at 15 prosent av båteierne har hatt tyveri av eller fra båten sin.

Båtbransjeforbundet i Norge, Norboat, anslår at det nesten er en million fritidsbåter her til lands.

– Da har innbrudd og tyveri rammet hele 150.000 båter og eierne deres, sier fagsjef på båt i Frende Forsikring, Edmond Wold Gaulen, i en pressemelding.

– Første bud er å ikke ha verdisaker liggende løst i båten. Selv om du bare forlater havna en liten tur, er det ikke lurt å la verdisaker ligge og slenge. Ta verdisakene med deg, lås dem inne eller lås dem fast, sier Gaulen.

Tall fra Finans Norge viser at tyveriene i fjor kostet norske forsikringsselskaper 70 millioner kroner. Det er en økning på 27 prosent sammenlignet med året før. Snittkostnaden for båttyverier i fjor var drøyt 57.500 kroner.

– Mange mister store verdier. Jeg håper folk tar grep i år så tyvene får det vanskeligere, sier Wold Gaulen.

Ifølge forsikringsselskapet er det utstyr, tilbehør eller løsøre som oftest blir stjålet fra båter. På de neste plassene følger motoren og selve båten.