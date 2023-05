96 prosent av alle husstander i Norge har tilgang til raskt internett

2,4 millioner husstander i Norge har nå tilgang til rask internettilgang på 100 megabit per sekund (Mbit/s). Foto: Audun Braastad / NTB

2,4 millioner husstander i Norge har nå tilgang til rask internettilgang på 100 megabit per sekund (Mbit/s). Det er 80.000 flere enn i fjor høst, ifølge Nkom.

De nye tallene fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) baserer seg på høringssvar fra operatørene i forbindelse med bredbåndsstøtteordningen.

– Dette er en gledelig utvikling mot å nå regjeringens mål om at alle i Norge skal ha tilgang til 100 Mbit/s hastighet på internettilgangen sin der de bor. Nå gjenstår det om lag 4 prosent, eller 100.000 husstander, før målet er nådd, sier Nkom-direktør Pål Wien Espen i en pressemelding.

Nye tall viser samtidig at mange husstander ikke benytter seg av muligheten for fast bredbånd. 2,3 millioner har privat bredbåndsabonnement, men av disse er det kun 77 prosent som har valgt å kjøpe internetthastighet på minst 100 Mbit/s.

– Vi vet at husstandene har ulik sammensetning og ulike behov. I tillegg ser vi at stadig flere kjøper abonnement med større datakvoter, så trolig bruker flere dette som et alternativ til en fast internettforbindelse, sier Espen.