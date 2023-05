10.000 ukrainske flyktninger bosatt i Norge i år

Ukrainske flyktninger på Nasjonalt mottakssenter i Råde i fjor. Hittil i år er over 10.000 flyktninger fra det krigsherjede landet bosatt i Norge. Foto: Javad Parsa / NTB

Hittil i år er 10.000 ukrainske flyktninger bosatt i Norge. Siden krigen i Ukraina brøt ut, har 37.032 fordrevne ukrainere blitt bosatt i norske kommuner.

Milepælen på 10.000 flyktninger ble nådd onsdag denne uken.

– Norske kommuner har lagt ned en kjempeinnsats i arbeidet med å få bosatt ukrainske flyktninger. Lokalsamfunnenes evne og vilje til å ta hånd om nye flyktninger er helt avgjørende for å lykkes med det viktige arbeidet med å bosette og integrere flyktninger, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap) i en pressemelding fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi).

Konstituert Imdi-direktør Lisbeth Fransplass Røren sier at det aldri har blitt bosatt så mange flyktninger så raskt.

– Det er historisk. Og nå ser vi også at kommunene evner å stå i det over tid, sier hun.

Kommunene har i snitt bosatt over 500 flyktninger fra Ukraina hver uke hittil i år. Nesten 4000 ukrainske flyktninger med kollektiv beskyttelse er på vei til å bli bosatt i en kommune i de nærmeste ukene, og det er ventet at bosettingen vil bli høy også resten av året.

– Mange kommuner har funnet gode og kreative løsninger for å komme i mål med bosettingen. Innsatsen som kommunene gjør for bosetting og integrering av flyktninger i Norge, vil bli minst like viktig i året som kommer. Imdi vil fortsette å veilede og støtte kommunene i dette arbeidet, sier Fransplass Røren.