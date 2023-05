Kygo om Tina Turner: – Du var en stor inspirasjon for meg

NTB

Kygo, som samarbeidet med Tina Turner i 2020, hedrer den avdøde artisten i et innlegg på Instagram.

– Du var en stor inspirasjon for så mange over flere tiår, inkludert meg, skriver Kyrre Gørvell-Dahll, bedre kjent som Kygo, på Instagram.

Han og Tina Turner to samarbeidet på en remiks av Turners låt «What's love got to do with it» i 2020.

– Det vil for alltid være et høydepunkt i min karriere, skriver bergenseren.

Tirsdag døde Turner 83 år gammel etter lang tids sykdom, i sitt hjem i Küsnacht nær Zürich, ifølge hennes manager. Hun ble sveitsisk statsborger for et drøyt tiår siden.