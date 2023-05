Norge støtter opplæring av ukrainsk personell på F16

NTB

Regjeringen støtter trening og opplæring av ukrainsk personell på jagerfly. Stortinget ble orientert onsdag ettermiddag om beslutningen.

– Norge vil vurdere ulike måter å bidra til opplæring og trening av ukrainsk personell på jagerflyet F-16, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) i en pressemelding fra regjeringen.

USA og flere europeiske land har indikert at de stiller seg positive til opplæring og trening av ukrainsk personell på F-16.

– Regjeringen stiller seg positiv til et slikt initiativ. Sammen med allierte og partnere vurderer Norge nå hvordan vi kan bidra til opplæring og trening, sier Gram.

– Bidrar tungt

Det var NRK som først omtalte saken.

EUs utenrikssjef Josep Borrell sa tirsdag denne uken at F-16-opplæringen av ukrainske piloter allerede har begynt i Polen og i flere andre land.

Norge har siden begynnelsen av krigen donert militært materiell til Ukraina.

– Regjeringen har prioritert donasjoner av militært materiell og støtte til Ukraina med høy effekt på kort sikt, gjennom for eksempel å donere NASAMS-luftvern, artilleri og artilleriammunisjon samt stridsvogner. Norge bidrar også tungt til trening og opplæring av ukrainsk personell, både i Norge og i utlandet. Det er viktig at vi fortsatt står sammen i støtten til Ukraina. Norge vil fortsette å støtte Ukraina mot de russiske invasjonsstyrkene så lenge det trengs, sier Gram.

– Ingen konkrete planer

Statsminister Jonas Gahr Støre sier til NTB at det ikke foreligger noen konkrete planer om å sende norske F-16-fly til Ukraina, men at det pågår en god dialog mellom flere av de allierte nasjonene.

– Norge vil være i diskusjon med våre allierte, andre F-16-nasjoner, for å se på kapasiteten til å overføre kompetanse og kapasitet til å drifte fly. Det vil være åpne for. Spørsmålet om leveranser av fly har ikke vært aktuelt, sier Støre.

Han forteller videre at mye er avhengig av den amerikanske tilnærmingen, som nå er i utvikling ifølge statsministeren.

– Vi har nær kontakt med USA og andre allierte land. Så har vi vært opptatt av at vi skal bidra med det som det nå haster med, og som har vært øverst på listene for Ukrainas selvforsvar og det handler om en rekke andre ting. Vi utelukker ikke at vi kan samarbeide med andre land også på bygge den kapasiteten, men det ligger lenger fram i tid, sier Støre.

