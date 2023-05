Mann skal ha kommet med trusler mot Stortinget – pågrepet av PST og fengslet i tre uker

Politiadvokat Terje Nedrebø Michelsen i PST sier at de har siktet en mann for trusler mot Stortinget. Foto: Heiko Junge / NTB

NTB

En mann i 30-årene ble mandag pågrepet av PST etter at han i helgen skal ha kommet med trusler mot Stortinget på Facebook. Onsdag ble han fengslet i tre uker.

– PST mottok i helgen et anonymt tips om at vedkommende var bekymret for en melding en mann hadde lagt ut på Facebook. Det ble oppfattet som en truende melding mot Stortinget. Da vi fikk se meldingen, konkluderte vi ganske raskt med at dette kunne være en straffbar uttalelse etter straffelovens paragraf 115 som omhandler angrep på de høyeste statsorganenes virksomhet, sier politiadvokat Terje Nedrebø Michelsen i PST til NTB.

Mannen i 30-årene bor i Sandefjord, og ble pågrepet i nærheten av boligen sin mandag kveld.

Michelsen sier at trusselen var rettet mot Stortinget spesielt, og ikke mot enkeltpersoner.

Onsdag ble den siktede varetektsfengslet i Vestfold tingrett i tre uker med brev- og besøksforbud i hele perioden og full isolasjon i to uker., i tråd med begjæringen fra PST.

Ikke endret trusselbilde

– Jeg ønsker ikke å si hva trusselen besto i. Vi mener det er bevisforspillelsesfare, og vi vil begrense at detaljer kommer ut i offentligheten, sier Michelsen.

PST etterforsker nå saken videre.

– Det er ingen ting i undersøkelsene våre som tilsier et endret trusselbilde generelt eller mot Stortinget spesielt, sier Michelsen.

Han sier at mannen er noe kjent for politiet fra før, men ikke for PST.

– Det dreier seg om forskjellige typer kriminalitet. Noe av det er voldsrelatert, men det er tilbake i tid, sier politiadvokaten.

Stiller seg uforstående til siktelsen

Mannens forsvarer Geir Michael Enberg Jesinsky sier til NTB at hans klient stiller seg uforstående til siktelsen, og at klienten ikke samtykket til fengslingen.

– Han har ikke ment å fremme trusler mot noen, sier Jesinsky.