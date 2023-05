Hjørnesteinsbedrift i Kirkenes truer med å si opp alle ansatte om en uke

NTB

Skipsverkstedet Kimek i Kirkenes har på et styremøte onsdag sagt at de vurderer å si opp alle ansatte om en uke.

Den endelige avgjørelsen vil bli tatt tirsdag i neste uke. Selskapet har rundt 85 ansatte, skriver iFinnmark.

Kimek søkte Utenriksdepartementet den 18. mai om tillatelse til å gjøre ferdig to russiske fartøy som lå ved verftet i henhold til kontrakt.

– Dette for å bli kvitt fartøyene fra verftet, samt for å kunne fullføre kontraktene, sier administrerende direktør Greger Mannsverk til avisen.

Selskapet har også bedt om at regjeringen iverksetter en lønnskompensasjonsordning, lik den som var under koronapandemien, for at man skal kunne bruke tiden fremover til å omstille bedriften, uten å måtte gå til oppsigelser.

