Busskaoset på Helsfyr: Oslo vil ha forklaring fra Ruter

Det har vært store problemer på Helsfyr denne uken med buss for bane. Oslos varaordfører Abdullah Alsabeehg (Ap) vil ha Ruter til å forklare hvorfor.

– Det er andre år på rad med busskaos. Jeg vil kalle inn Ruter på teppet for å få en redegjørelse og få vite hva de har tenkt å gjøre for å ordne opp i kaoset, sier Alsabeehg til Avisa Oslo.

Tirsdag ble det meldt om kø og trafikkaos i forbindelse med at det er buss for bane på Helsfyr i Oslo, og folk ble oppfordret til å benytte seg av alternative ruter på strekningen.

I tillegg til å være varaordfører er Alsabeehg også medlem av samferdsels- og miljøutvalget i bystyret. Han sier ansvaret for kaoset ligger hos Ruter.

– Det er en tilstand som kommer til å vare i noen måneder nå, så det haster å få ryddet opp i.

T-banetrafikken øst for Helsfyr er for øyeblikket stengt fordi Sporveien skal koble på et nytt spor og tunnel ved Brynseng. Linje 2 og 3 holder stengt på strekningen fram til september.