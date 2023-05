Sbankens kunder mister muligheten til å bruke Apple Pay

NTB

Etter 27. august kan ikke Sbankens kunder lenger bruke kortet sitt til å betale med Apple Pay. Grunnen er at Sbankens nye eier DNB ikke samarbeider med Apple.

– Vi vet at mange av dere som har brukt Apple Pay har vært fornøyd med tjenesten, og vi forstår at dette er en dårlig nyhet, skriver Sbanken på sine nettsider.

I fjor vår gikk DNBs oppkjøp av Sbanken igjennom, og fra 2. mai i år fusjonerte de to selskapene.

Fordi DNB ikke samarbeider med Apple om deres betalingsløsning, kan ikke Apple Pay brukes med DNB-kort. Med fusjonen mellom Sbanken og DNB gjelder dette nå også Sbankens kunder.

– Vi i DNB tok denne beslutningen for vår del for lenge siden, og de grunnene vi hadde, står ved lag, sier DNBs direktør for produkt og innovasjon, Per Kristian Næss-Fladset, til Shifter.

DNB skrev på sine nettsider i mars i år at grunnen til at de ikke vil samarbeide med Apple, er at de er den eneste tilbyderen som nekter andre mobile lommebøker tilgang til NFC-chipen i telefonene sine. NFC-chipen er det som gjør betaling mulig via for eksempel betalingskort eller mobil.