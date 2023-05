NTB

Esa åpner formell undersøkelse mot Elkjøp for å se om selskapet har brutt konkurransereglene. Elkjøp sier de vil gjøre sitt beste for å bistå i undersøkelsene.

– Hos oss er vi naturligvis opptatt av å følge lover og regler, og vi gjør vårt beste for å bistå Esa i deres undersøkelser, sier kommunikasjonssjef Madeleine Schøyen Bergly i Elkjøp Norge i en pressemelding.

Onsdag ble det kjent at EØS-tilsynet Esa skal undersøke om Elkjøp har brutt konkurransereglene.

– Esa har formelt besluttet å undersøke nærmere om Elkjøp har overtrådt EØS-avtalens artikkel 53 og 54 ved å inngå samarbeid som sikrer Elkjøp eksklusiv tilgang til visse elektronikkprodukter, skriver Esa i en pressemelding.

Esa skriver videre at de i tillegg vil undersøke om utvalgte konkurrenter har blitt nektet tilgang til visse produkter, og om dette er atferd som potensielt kan være skadelig for konkurransen.

Esa håndhever EØS-avtalens konkurranseregler i Island, Liechtenstein og Norge. De presiserer at beslutningen om å innlede formell saksbehandling ikke betyr at Esa har funnet det bevist at Elkjøp har overtrådt konkurranseregler.