Isalill Kolpus overtar etter Pernille Sørensen i Nytt på Nytt

NTB

Isalill Kolpus blir ny lagleder i Nytt på Nytt på NRK. Hun overtar etter Pernille Sørensen, som slutter etter sju år.

Den samiske komikeren blir å se på NRK til høsten sammen med Bård Tufte Johansen og Johan Golden.

I mars ble det kjent at Pernille Sørensen skulle slutte i Nytt på Nytt etter sju år, men først nå er det klart hvem som tar over som lagleder: Isalill Kolpus.

Kolpus startet som standupkomiker for tre år siden og tar et stort steg når hun nå skal være med å lede en av Norges største TV-suksesser.

I en pressemelding sier Kolpus at hun synes det er stas å overta etter en så populær komiker som Sørensen, men at hun gruer seg til å bli sammenlignet med forgjengeren.

– Det eneste jeg har å utsette på jobben, er at jeg må ta over etter Pernille Sørensen. Hun er et ikon og en av landets fremste komikere. Jeg har ingen forhåpninger om å klare å fylle hennes sko, sier Kolpus, som legger til at hun trolig vil bruke den første tiden til å finne sin rolle i programmet, sin egen stil og plass.

Prosjektleder for programmet, Kjetil Kooyman, er glad for å få Kolpus med på laget.

– Isalill er valgt fordi hun er morsom, smart og aktivt engasjert i samfunnet rundt seg, så vi gleder oss stort til å starte høsten med henne, forteller Kooyman.

Nytt på Nytt har vært på lufta i over 20 år og har i en rekke år vært et av Norges mest sette program. Programmet er tilbake på skjermen 8. september.