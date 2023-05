Funksjonshemmede får ikke støtte til hjelp i arbeidslivet – potten er tom

NTB

En Nav-ordning som gir funksjonshemmede støtte til å ansette en assistent i arbeidslivet, er tom for penger. Brukerorganisasjonene kaller det overraskende.

Funksjonsassistanse i arbeidslivet er i korte trekk en Nav-ordning som lar funksjonshemmede søke støtte til praktisk hjelp i arbeidslivet. Målet er at flere funksjonshemmede skal stå i jobb. Dette skjer ved hjelp av en assistent som bidrar til at de skal kunne utføre sine ordinære arbeidsoppgaver.

Anslagsvis 400 personer bruker ordningen. 16. mai ble det kjent at det fra mai er stans i å innvilge slik assistanse til nye brukere. Grunnen er at det rett og slett er tomt for penger.

– Dagens forbruk på rammen innebærer at det per i dag ikke vil være rom for å ta inn nye brukere i ordningen med funksjonsassistanse. Årsakene til dette er en kombinasjon av lønns- og prisvekst, og en økning i tallet på nye brukere av ordningen i begynnelsen av året. Slik det ser ut nå, betyr det at nye søkere ikke vil få innvilget funksjonsassistanse. Det vil ikke påvirke dem som allerede har vedtak om funksjonsassistanse, skriver Nav i sin pressemelding.

Vet ikke årsaken

Riktignok får ordningen 19,6 millioner kroner i ekstra midler i forslaget til revidert nasjonalbudsjett. Dette er imidlertid en ren lønns- og prisjustering. Seksjonsleder Jan Erik Grundtjernlien i Nav bekrefter situasjonen overfor NTB.

– Den årlige bevilgningen til funksjonsassistanse er satt i statsbudsjettet. Det gis tilsagn fra Nav til arbeidsgiver for tre måneder av gangen. Det er nå ikke rom for å ta inn nye i ordningen, men det er rom for at de som allerede er inne i ordningen, kan få tilsagn ut året.

Han legger til at dette er svært uvanlig.

– Dette er det første året vi har vært nødt til å stanse tildeling av nye saker. Det er flere søkere i år enn det har vært tidligere. Vi vet foreløpig ikke grunnen til det.

Brukerne reagerer

– Det kommer overraskende på oss, og vi er svært bekymret dersom dette betyr at flere ikke kommer i arbeid ved å få funksjonsassistanse, sier generalsekretær Lilly Ann Elvestad i Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO).

Hun mener det burde vært varslet tidligere og tydeligere fra Nav, og sier det ikke er blitt aktivt formidlet til brukerorganisasjonene at potten er tom.

Også i Norges Handikapforbund og i Blindeforbundet reageres det på at det ikke er midler.

– Det er bred politisk enighet om å øke sysselsettingen blant funksjonshemmede. Da forutsetter vi at politikerne bevilger mer penger til funksjonsassistanse nå, slik at nye søkere også kan få innvilget denne hjelpen, sier forbundsleder Tove Linnea Brandvik i Norges Handikapforbund.

– Vi synes det er alvorlig at det er stans i tildeling. For dem som får denne ordningen, kan det være forskjellen på å stå i jobb og å være uføretrygdet, sier leder Terje André Olsen i Norges Blindeforbund.

Politikerne ser på saken

Også han reagerer på manglende informasjon fra Nav og beskriver beslutningen som «lyn fra klar himmel».

– Vi kommer i morgen til å sende brev til finanskomiteen og arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget for å be dem finne en løsning som sikrer at ordningen får tilstrekkelig med midler. Da vil framtidige søkere kunne få benytte ordningen og slippe å måtte gå på uføretrygd, sier han.

Regjeringen forhandler i øyeblikket om revidert nasjonalbudsjett med SV, som de trenger støtte fra i Stortinget. SV opplyser til NTB at de henviser til regjeringen i denne saken.

– Det er uheldig at potten går tom. Vi er opptatt av at det må legges til rette for at alle kan delta i arbeidslivet, og sånn sett er det gledelig at mange vil benytte seg av ordningen. Det pågår nå forhandlinger om revidert nasjonalbudsjett på Stortinget, og det er en anledning til å se på slike saker, sier Tuva Moflag (Ap), regjeringspartiets arbeidspolitiske talsperson.

Dermed kan det tenkes at potten reddes under forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett.