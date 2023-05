Frp vil kutte offentlig betalt morsmålsundervisning

Himanshu Gulati (Frp) mener opplæringsloven må endres slik at det offentlige ikke lenger har ansvar for å tilrettelegge for morsmålsundervisning. Foto: Torstein Bøe / NTB

Det bør ikke være en offentlig oppgave å betale for morsmålsundervisning, mener Fremskrittspartiet.

Partiet foreslår derfor å fjerne offentlig finansiering og organisering av morsmålsundervisning. Forslaget blir behandlet sammen med den nye opplæringsloven som blir debattert i Stortinget neste uke.

– Vi må bruke ressursene på å lære folk norsk, ikke språket fra hjemlandet. Det er norsk som er nøkkelen til å lykkes i Norge, sier Himanshu Gulati, Frps skolepolitiske talsmann.

– Familienes ansvar

Elever som ikke snakker godt nok norsk, kan i dag få undervisning på morsmålet inntil de kan følge undervisningen på norsk.

– Det er bra for den enkelte og samfunnet at folk snakker flere språk. Det er imidlertid ikke skattebetalernes oppgave å betale for morsmålsundervisning, det må den enkelte familie ordne og betale for selv, sier Gulati.

Elever som har svake ferdigheter i norsk, har etter opplæringsloven rett til morsmålsopplæring og fagopplæring på morsmålet om nødvendig. Frp vil kutte begge deler.

Behandles neste uke

Gulati mener man må prioritere norskopplæring tidlig og sørge for at elevene kan norsk godt nok før de starter på skolen.

– Det er en større utfordring at elever plasseres i klasser uten at de har grunnlag for å følge undervisningen. Det kan være forstyrrende for den det gjelder og også for medelever, mener Gulati.

Den nye opplæringsloven skal opp til behandling i Stortinget 1. juni.