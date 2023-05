NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til 24. mai

Brudd i lønnsoppgjøret for flyteriggansatte

Det er brudd i forhandlingene mellom Industri Energi og Norges Rederiforbund i lønnsoppgjøret for flyteriggansatte. Forhandlingene går dermed til mekling hos Riksmekleren.

Flyteriggavtalen omfatter i underkant av 4000 Industri Energi-medlemmer.

Enda en amerikansk delstat vedtar tilnærmet abortforbud

Delstatssenatet i den amerikanske delstaten South Carolina har vedtatt å forby abort etter sjette graviditetsuke – med svært få unntak.

Forslaget sendes med det videre til South Carolinas republikanske guvernør, Henry McMaster, som allerede har sagt at han vil skrive under på det slik at det blir gjeldende lov.

Verdens selskaper med rekordhøye utbytteutbetalinger

Selskaper over hele verden delte ut rekordhøye 326,7 milliarder dollar i utbytte til sine aksjonærer i første kvartal i år, viser en rapport.

Til sammen steg de globale utbytteutbetalingene med 12 prosent mellom januar og mars sammenlignet med samme periode i fjor, som allerede da var på et rekordhøyt nivå, viser rapporten fra kapitalforvaltningsfirmaet Janus Henderson.

Britisk kvinne døde etter å ha blitt påkjørt av kongelig politieskorte

En 81 år gammel kvinne døde av skadene hun fikk da hun ble påkjørt av politieskorten til hertuginnen av Edinburgh, kong Charles' svigerinne.

Påkjørselen skjedde 10. mai da en politimotorsykkel som eskorterte hertuginne Sophie i Vest-London traff kvinnen. Familien bekrefter onsdag at kvinnen er død, skriver BBC.