Vy krever nøye evaluering etter at togpassasjerer sto fast i timevis i tunnel

NTB

Mandag sto rundt 70 passasjerer fast i Blixtunnelen i tre timer. Vy krever at hendelsen evalueres nøye.

– Man må evaluere denne hendelsen nøye og se hva som kunne vært gjort for å få ut passasjerene raskere, sier kommunikasjonssjef Åge-Christoffer Lundeby i Vy til Aftenposten.

Det er Bane Nor som har ansvaret for infrastrukturen ved jernbanen, og det er de som skal sørge for å redde ut passasjerer som blir sittende fast.

Hendelsen mandag minner mye om da to tog stanset inne i Romerikstunnelen 12. desember i fjor. Da ble 554 passasjerer sittende fast inne i tunnelen i om lag fire timer.

I sin evaluering av hendelsen skrev Jernbanetilsynet at det er uakseptabelt at tog blir stående fast i en tunnel i flere timer.

Tilsynet gjorde det klart at Bane Nor skal prioritere redning av passasjerer som blir sittende fast i tog i en tunnel fremfor videre trafikkavvikling på hendelsesstedet, skriver avisen.

Bane Nor sier til avisen er de holder på å undersøke hendelsesforløpet etter mandagens togstans.

– Det er flere fagmiljøer involvert, så det må vi komme tilbake til når vi har fått fakta på bordet og kartlagt hendelsesforløpet internt i Bane Nor, sier pressevakt Anne Kirkhusmo til avisen.