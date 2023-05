Verdens største krigsskip, USS «Gerald R. Ford», ankommer Oslo onsdag

NTB

Onsdag seiler verdens største krigsskip, USS «Gerald R. Ford», inn Oslofjorden for å besøke Oslo.

Det bekrefter Forsvaret i en pressemelding.

Av sikkerhetsmessige årsaker kan Forsvaret ikke på nåværende tidspunkt gi detaljer på når hangarskipet ankommer, hvor det skal ligge, eller hvor lenge det blir værende.

Flere forbud

I forbindelse med besøket er det opprettet en rekke forbud i hele Indre Oslofjord. Forbudet skal tre i kraft ved midnatt natt til onsdag og vare helt til midnatt natt til tirsdag.

Dette er forbudene som gjelder:

– Båtførere skal holde seg 500 meter unna hangarskipet ved inn- og utseiling.

– Der det ikke er mulig å holde 500 meter avstand, skal publikum ikke oppholde seg mellom hangarskipet og de eskorterende fartøyene og båtene.

– Ved ankring er avstanden 1000 meter til hangarskipet.

– Forbudsområder i luften er opp til 3000 fots høyde.

– Forbudsområdet ved Søndre Akershuskaia er tydelig merket.

USS Gerald R. Ford er det største krigsskipet som noen gang er bygget. Skipet ble døpt i 2013, men etter flere år med tester og klargjøring er det nå satt i normal drift. I begynnelsen av mai dro skipet fra USA og la ut på sitt første operative tokt.

Tusenvis av soldater

Skipet huser rundt 4500 sjøfolk. USAs ambassadør til Norge, Marc Nathanson, spøkte mandag med at det kan bli fuktig og trangt på puber og restauranter i Oslo når skipet ankommer hovedstaden.

– Jeg er litt bekymret for det. Jeg tror det blir nærmere 5000 sjøfolk hvis du teller med de andre skipene som følger med, sa ambassadøren da NTB møtte ham om bord på skipet mandag.

Kaptein Rick Burgess sa at han nesten var overrasket over hvor mye mannskapet gleder seg til å besøke Oslo, men at de kommer til å oppføre seg. Den amerikanske marinen ofte drar ned til ekvator, til de tropiske havnene.

– Du kan være 20 år i marinen og besøke de samme 5–6 havnene om og om igjen. Etter hvert mister de den eksotiske appellen. Nesten ingen på dette skipet har vært i Norge, så de kommer til å være rundt omkring, overalt. Og de kommer til å vise fram sin absolutt beste oppførsel, jeg lover. Men de gleder seg til å se byen, sa kapteinen.