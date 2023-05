Mann dømt til fengsel for å ha spyttet 13-åring i ansiktet

NTB

En mann i 60-årene er dømt til 30 dagers fengsel etter at han spyttet en 13-åring i ansiktet. Mannen sa i retten at det nok lå noe rasistisk bak spyttingen.

Det var i juni i fjor at mannen spyttet den 13 år gamle gutten i ansiktet inne på Vennesla bibliotek.

De to kjente ikke hverandre fra før, og de hadde heller ikke snakket sammen før den tiltalte mannen gikk rett bort til gutten, spyttet ham en gang i ansiktet og gikk videre.

Da saken gikk i retten tidligere denne måneden, erkjente mannen i 60-årene straffskyld.

«Tiltalte har forklart at han var klinkende edru og at det nok lå noe rasistisk bak spyttingen, og at han ikke ville spyttet om tiltalte hadde hatt en annen hudfarge.», står det i dommen fra Agder tingrett som kom tirsdag.

Retten mener at spyttingen må regnes som en grov kroppskrenkelse, blant annet fordi den skjedde uten foranledning, at den var motivert av guttens hudfarge og skjedde av en voksen overfor et barn.

I tillegg til fengselsstraffen er mannen dømt til å betale gutten 10.000 kroner i oppreisning.